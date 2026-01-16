Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία και πλήθος ερωτηματικών, καθώς οι ημέρες περνούν και η ανήλικη παραμένει άφαντη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να εντείνουν τους προβληματισμούς γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha, η μητέρα της Λόρας κατέθεσε στις Αρχές ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο: περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνιση, η 16χρονη φέρεται να είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Το γεγονός αυτό έχει σημάνει συναγερμό στους ερευνητές, καθώς μητέρα και κόρη μοιάζουν αρκετά εμφανισιακά, στοιχείο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρήση των προσωπικών εγγράφων.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το ανήλικο κορίτσι να είχε τον χρόνο και τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε τρίτο πρόσωπο, με σκοπό την έκδοση νέου διαβατηρίου ή τη χρήση των στοιχείων της μητέρας της για μετακινήσεις, ενδεχομένως και εκτός χώρας.

Στη Γερμανία ψάχνουν την 16χρονη

Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, εκτιμούν οι αναλυτές της αστυνομίας ότι βρίσκεται πλέον η Λόρα. Τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα η 16χρονη μαθήτρια έψαχνε εναγωνίως πλαστά έγγραφα προκειμένου να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, η 16χρονη φέρεται να έχει ήδη επιχειρήσει ή να αποσκοπεί στο να επιστρέψει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, τη γενέτειρά της. Γείτονες, συμμαθητές και φίλοι της Λόρα έχουν αναφέρει ότι το κορίτσι είχε παράπονα από τον πατέρα της, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ήταν πολύ αυστηρός και αυταρχικός.

Γι’ αυτό το λόγο η μαθήτρια συγκέντρωνε χρήματα τους τελευταίους μήνες, ενώ στην Αθήνα έμεινε λίγες ημέρες μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία να φύγει στο εξωτερικό.

Μάλιστα είτε χρησιμοποίησε πτήση αεροπορικής εταιρείας ξένης χώρας είτε λεωφορείο που αναχωρεί από την Αθήνα με προορισμό το Μόναχο.

Όλα δείχνουν πως χρησιμοποιώντας έγγραφα που κατάφερε να αποκτήσει πιθανότητα από το διαδίκτυο μετά από αναζήτηση που έκανε το τελευταίο διάστημα στο ίντερνετ, κατάφερε με αυτά να φύγει εκτός ελληνικών συνόρων με πιθανότερο προορισμό τη Γερμανία.

Advertisement

Γι’ αυτό εκτιμούν οι αναλυτές δεν υπήρξε κανένα άλλο βίντεο καμία άλλη κάμερα που να καταγράφει τη Λόρα από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ήθελε να φύγει μαζί με τη μητέρα της



Την ίδια ώρα μια νέα αποκάλυψη έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με την μητέρα της.

Οι αρχές πήραν καταθέσεις από τους γονείς της ανήλικης, προκειμένου να βρουν απαντήσεις στα όσα είχε ισχυριστεί η ίδια στον κύκλο της. Μαρτυρίες είχαν αναφέρει πως ο πατέρας της ήταν πιεστικός απέναντι στην κόρη του και της μιλούσε με έντονο και αυστηρό τρόπο αναφορικά με τι φορούσε, με το πώς επέλεγε να βαφτεί, καθώς και με το που θα βγει.

Advertisement

Ο πατέρας της 16χρονης είπε σε κατάθεσή του ότι έκανε έλεγχο στην κόρη του, χωρίς να αφήσει να εννοηθεί ότι είναι αυστηρός. Μάλιστα, ανέφερε ότι φοβάται μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια της Λόρα και στην Ελλάδα, πράγμα που οδήγησε και περεταίρω έρευνα των αρχών. Από αυτήν, προέκυψε ότι όταν έμενε η οικογένεια στην Γερμανία, ένας γείτονάς τους είχε κάνει καταγγελία για λεκτική βία του πατέρα σε βάρος της 16χρονης με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η επιμέλεια για μερικές μέρες. Αυτός ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους που τον ώθησαν να φύγει από την Γερμανία.

Παράλληλα σύμφωνα με την μητέρα και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν, ότι η 16χρονη είχε πει ότι μαζί με την μητέρα της ήθελαν να φύγουν από το σπίτι λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα. Η μητέρα, μάλιστα είχε κληθεί στο σχολείο λόγω προβλημάτων προσαρμογής της 16χρονης με την ελληνική γλώσσα, όπου η ίδια η μητέρα εξέφρασε τον προβληματισμό της σε έναν εκπαιδευτικό, λέγοντάς του ότι και εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι.

Advertisement