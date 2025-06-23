Με ισχυρισμό ότι και η δεύτερη γυναίκα που τον καταγγέλλει για απόπειρα βιασμού, λέει ψέματα για κάτι που «έγινε συναινετικά μεταξύ τους», συνεχίζει την απολογία του ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Με φόρτιση ο καλλιτέχνης είπε πως αυτό που ζει είναι μια τρέλα, μία βάναυση κατάσταση: «Πάω να τρελαθώ. Είπε ότι (μετά την αποδιδόμενη πράξη) την πέταξα από το αυτοκίνητο και την έφτυσα. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν φέρομαι έτσι στους ανθρώπους. Δεν είμαι βιαστής. Ένας αθώος άνθρωπος μπήκε φυλακή με ψέματα».

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα συμπλήρωσε ο Π. Φιλιππίδης: «Έκατσα ένα χρόνο φυλακή. Αυτό είναι που λένε ”τα μυαλά στα κάγκελα”. Το σώμα σου περιφέρεται, λειτουργεί και τα μυαλά σου είναι στα κάγκελα. Εγώ καταστράφηκα ολοσχερώς. Μαζί με τον Λιγνάδη».

Αναφερόμενος σε όσα του καταλογίζονται από την παθούσα είπε: «Όλη η κατάθεσή της είναι μία αντίφαση. Θα σας πω αν λέει ψέματα; Δεν θα σας πω αν λέει ψέματα. Θα σας πω ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται».

Αναφερόμενος στην πρώτη καταγγέλλουσα, η οποία ισχυρίζεται ότι αποπειράθηκε να την βιάσει το 2010 στο καμαρίνι του, ο Πέτρος Φιλιππίδης ανέφερε: «Βλέπω μια γυναίκα που ζει διαρκείς ματαιώσεις. Πού το βλέπω; Από τις καταθέσεις των δικών της ανθρώπων της. Όταν έρχεται ο μπαμπάς της και καταθέτει: «Τι τα ήθελε όλα αυτά, αν είχε γίνει νοσοκόμα, τώρα θα ήταν διευθύνουσα». Την συμπονώ. Έχει μάθει να ματαιώνεται και εκδικείται για αυτό το πράγμα. Περνάει ο καιρός. Η μνήμη παίζει παιχνίδια και ξεσπάει σε άλλους».

Και σήμερα δεν λείπουν από τη διαδικασία οι εντάσεις με την υποστήριξη της κατηγορίας, προς την οποία ο κατηγορούμενος είπε ότι δεν θα δεχθεί ερώτησεις.

Κατηγορούμενος: Δεν δέχομαι ερωτήσεις από τους υβριστές μου, μη σημειώνετε όσα λέω άδικα. Αυτοί που με λένε βιαστή δεν θα με ρωτήσουν.

Πρόεδρος: Είναι δικαίωμά τους να ρωτήσουν μέσω του δικαστηρίου. Εφόσον το δικαστήριο το δεχθεί.

Advertisement

Εισαγγελέας: Εφόσον το δικαστήριο κρίνει, θα πρέπει να απαντήσετε. Αλλά με φειδώ οι ερωτήσεις.

Κατηγορούμενος: Σε ανθρώπους που με λένε βιαστή εγώ δεν απαντώ.

Υποστήριξη κατηγορίας (προς κατηγορούμενο): Ασχοληθείτε με την υπόθεσή σας.

Advertisement

Κατηγορούμενος: Και εσείς να μην με λέτε βιαστή, είπατε ότι έχω βιάσει γυναίκες. Φτάνει. Δεν αντέχω άλλο.

Ο κατηγορούμενος επανέλαβε ότι εκτός του δικαστηρίου, διεξάγεται μία παράλληλη δίκη σε βάρος του από όσα λέγονται σε δημοσιεύματα και εκπομπές, ενώ καταφέρθηκε σε βάρος στελεχών του ΣΕΗ «που ακόμη και χθες έκαναν ανάρτηση».

Στην παραίνεση της προέδρου να προσπαθεί να μην δίνει σημασία σε αυτά ο Π. Φιλιππίδης ανέφερε: «Είπατε πως η απολογία του κατηγορούμενου είναι ιερό πράγμα. Και όμως δεν με σεβάστηκε κανείς. Βλέπετε τα δημοσιεύματα; Έβγαλε ξανά ανάρτηση το ΣΕΗ. Τι δουλειά έχει το ΣΕΗ να βγάζει αναρτήσεις; Έκανε την δουλειά του για την υπόθεση, την έφερε στη δικαιοσύνη και θα έπρεπε να αποχωρήσει. Να σιωπήσει».

Advertisement

Η απολογία συνεχίζεται.

Advertisement

Πηγή: ΑΠΕ

Advertisement