Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Advertisement
Advertisement

Τελικά η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και δεν χρειάστηκαν εναέρια μέσα.