Η πυροσβεστική επιχειρεί σε σημείο που εκδηλώθηκε φωτιά (φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Advertisement

Advertisement

Τελικά η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και δεν χρειάστηκαν εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της #20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. August 17, 2025