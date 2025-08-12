Διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην βιομηχανική ζώνη στην Αχαϊα.



Συγκεκριμένα, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής της Τροχαίας, διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας.

Κλειστή είναι και η Παλαιά Εθνική Οδός, όπως ενημερώνει η Ολυμπία Οδός, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αναστροφή:

Στην Κάτω Αχαΐα για τους οδηγούς που έρχονται από Πύργο.

Στην Οβρυά για όσους κατευθύνονται από Πάτρα προς Πύργο.