Διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην βιομηχανική ζώνη στην Αχαϊα.
Συγκεκριμένα, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής της Τροχαίας, διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας.
Κλειστή είναι και η Παλαιά Εθνική Οδός, όπως ενημερώνει η Ολυμπία Οδός, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αναστροφή:
Στην Κάτω Αχαΐα για τους οδηγούς που έρχονται από Πύργο.
Στην Οβρυά για όσους κατευθύνονται από Πάτρα προς Πύργο.