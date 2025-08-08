Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην περιοχή Ποταμούλα στο Αγρίνιο. Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το μέτωπο ξεκίνησε στις παρυφές του χωριού. Η επέμβασητων εναέριων μέσων έπαιξε καταλυτικό ρόλο, προκειμένου να μην υπάρξουν υλικές ζημιές σε σπίτια.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, καθώς και 3 αεροπλάνα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025