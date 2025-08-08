Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην περιοχή Ποταμούλα στο Αγρίνιο. Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.
Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το μέτωπο ξεκίνησε στις παρυφές του χωριού. Η επέμβασητων εναέριων μέσων έπαιξε καταλυτικό ρόλο, προκειμένου να μην υπάρξουν υλικές ζημιές σε σπίτια.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, καθώς και 3 αεροπλάνα.