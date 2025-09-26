Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Παναχαϊκό σε αρκετά μεγάλο ύψος πίσω από τις ανεμογεννήτριες, από την πλευρά του Ανω Καστριτσίου. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 και πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι άνεμοι φέρνουν τις στάχτες από τα καμένα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές ή σπίτια καθώς η φωτιά καίει σε δύσβατη δασική περιοχή, με έντονο ανάγλυφο, κάτι που δυσχεραίνει το έργο της πυρόσβεσης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ. September 26, 2025

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων