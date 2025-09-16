Στα χέρια των Αρχών έπεσε εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαπατούσε μέσω τηλεφώνου ηλικιωμένα άτομα και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά. Την παγίδα στους εγκληματίες έστησε μια 75χρονη γυναίκα, σε συνεργασία με την αστυνομία της Κοζάνης.

Όλα άρχισαν όταν η γυναίκα, γεννημένη το 1949, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, το οποίο την ενημέρωσε ότι η κόρη της είχε ένα ατύχημα και ότι θα έπρεπε να γίνει κατάθεση στο Ταμείο Υγείας, προκειμένου να προχωρήσει σε επέμβαση ο γιατρός. Το ποσό που ζήτησε ο άγνωστος από την ηλικιωμένη έφτανε τα 86.000 ευρώ.

Η γυναίκα κράτησε την ψυχραιμία της και επικοινώνησε άμεσα με την κόρη της, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησε και την Ασφάλεια Κοζάνης. Αστυνομία και 75χρονη συνεργάστηκαν άψογα, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν επ’ αυτοφώρω τον «εισπράκτορα» της εγκληματικής οργάνωσης, τη στιγμή που πήγε στο σπίτι της ηλικιωμένης για να παραλάβει το χρηματικό ποσό.