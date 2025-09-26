Μία νέα τραγωδία “χτύπησε” την οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία μόλις 54 ετών, από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή για τον ΑΝΤ1 Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, το πρωί, έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης, σε ηλικία 77 ετών.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 77χρονος είχε προβλήματα υγείας, όμως -όπως όλα δείχνουν- δεν άντεξε τον πρόωρο χαμό του γιου του και την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία του 54χρονου, εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό.