Σοκ προκαλεί η δυσάρεστη είδηση του αιφνίδιου θανάτου του καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργο Παυλάκη την ώρα του ρεπορτάζ.

Ο καμεραμάν βρισκόταν με τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Κωνσταντίνο Φλαμή, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στη Φωκίδα.

Advertisement

Advertisement

Η τελευταία φωτογραφία του Γιώργου Παυλάκη από το ρεπορτάζ στο Μόρνο

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο 54χρονος έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά.

Σταμάτησαν και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ερωτηθείς αν έχει ζάχαρο, απάντησε θετικά και πήρε δύο καραμέλες, χάρη στις οποίες συνήλθε προσωρινά.

Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου. Ο Γιώργος Παυλάκης όταν πάρκαρε στον προαύλιο χώρο υπέστη σοβαρό επεισόδιο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, δυστυχώς ήταν αργά.

Ο ξαφνικός θάνατος του γνωστού καμεραμάν έχει συγκλονίσει τους συναδέλφους του, αφού ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η είδηση του χαμού του προκάλεσε σοκ στον ΑΝΤ1. Δημοσιογράφοι του σταθμού χαρακτήρισαν την είδηση σοκαριστική και αναπάντεχη.

Ήταν πατέρας δύο παιδιών, καταγόταν από το Μεσολόγγι, ενώ το τελευταίο διάστημα συνεργαζόταν και με το Mega.





