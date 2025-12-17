Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Ο ένατος σταθμός είναι το Ληξούρι Κεφαλονιάς, με επίκεντρο τη μεγαλύτερη κοινότητα της περιοχής, όπου κατοικούν περίπου 350 μόνιμοι κάτοικοι, αριθμός που διπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε έναν τόπο με αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, η ύπαρξη ενός απινιδωτή μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Advertisement

Advertisement

Στο νέο επεισόδιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται το Ληξούρι και παραδίδει έναν απινιδωτή, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε έκτακτα περιστατικά.

Τον απινιδωτή παρέλαβε ο Δήμαρχος Ληξουρίου, κ. Γιώργος Κατσίβελης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της σωστής εκπαίδευσης των πολιτών:

«Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να τοποθετηθούν απινιδωτές σε όλα τα αθλητικά κέντρα, όπου είναι απολύτως απαραίτητοι και πρέπει να υπάρχουν. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία ώστε να τοποθετηθούν απινιδωτές και σε όλα τα κοινοτικά ιατρεία. Σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό και άλλους φορείς, οργανώνουμε σεμινάρια ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς να τους χρησιμοποιούν σωστά. Τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα».

Ο απινιδωτής της Betsson θα τοποθετηθεί στη μεγαλύτερη κοινότητα της περιοχής, εξυπηρετώντας περίπου 350 μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά τη θερινή περίοδο καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες ενός πληθυσμού που διπλασιάζεται.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Betsson αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πρόληψη και η κοινωνική προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να ενισχύσουν την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα.



Δείτε το νέο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube

Το ταξίδι της Betsson συνεχίζεται, γιατί κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία – και κάθε κοινότητα αξίζει στήριξη.