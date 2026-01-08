Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Ο δέκατος σταθμός είναι ο Δραβήσκος Σερρών, ένα ζωντανό και δυναμικό χωριό της επαρχίας Φυλλίδος. Ο Δραβήσκος βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών και 15 χιλιόμετρα από τον Δήμο Νέας Ζίχνης, αποτελώντας τη μεγαλύτερη κοινότητα της περιοχής, με περίπου 1.400 κατοίκους.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χωριού είναι ο έντονα νεανικός του πληθυσμός, καθώς φιλοξενεί περίπου 220 παιδιά, γεγονός που το καθιστά – αναλογικά με τον συνολικό πληθυσμό – ένα από τα χωριά με τα περισσότερα παιδιά στην ελληνική επαρχία. Σε μια κοινότητα τόσο ενεργή και οικογενειακή, η ύπαρξη ενός απινιδωτή είναι ζωτικής σημασίας.

Στο νέο επεισόδιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται τον Δραβήσκο Σερρών και παραδίδει έναν απινιδωτή, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε απινιδωτής στην κοινότητα.

Τον απινιδωτή παρέλαβε η Πρόεδρος της Κοινότητας Δραβήσκου, κυρία Φωτεινή Ψαρέλη, η οποία τόνισε τη σημασία όχι μόνο της ύπαρξης του εξοπλισμού, αλλά και της σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των κατοίκων. Η γνώση χρήσης του απινιδωτή από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς τα πρώτα λεπτά σε ένα έκτακτο περιστατικό είναι κρίσιμα».

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία η Betsson συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πρόληψη, η εκπαίδευση και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να σώσουν ζωές και να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Το ταξίδι της Betsson συνεχίζεται, γιατί κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία – και κάθε κοινότητα αξίζει φροντίδα, ασφάλεια και στήριξη.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube