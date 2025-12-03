Τον No1 προορισμό για συνταξιούχους παγκοσμίως αποτελεί η Ελλάδα, σύμφωνα με το μηνιαίο περιοδικό International Living, ανεβαίνοντας στην 1η θέση του δείκτη Global Retirement Index από την 7η θέση που είχε πέρυσι.

Με το προσδόκιμο ζωής να μεγαλώνει διαρκώς σε σχέση με μερικές δεκαετίες πριν και με τον πληθωρισμό να στερεί από κατοίκους πολλών χωρών βασικά οφέλη των τελευταίων χρόνων της ζωής τους, μετά τη συνταξιοδότηση, πολλοί είναι εκείνοι που αποφασίζουν να μετακομίσουν σε άλλες χώρες. Φαίνεται πως η Ελλάδα είναι για τους περισσότερους η πρώτη χώρα που τους έρχεται στο μυαλό για κάτι τέτοιο.

Χειμώνας στην Αμοργό

«Η άνοδος της Ελλάδας στην πρώτη θέση σηματοδοτεί μια αλλαγή στο τοπίο της συνταξιοδότησης στην Ευρώπη», αναφέρει μάλιστα η Τζένιφερ Στίβενς, συντάκτρια του International Living.

Αυτό που φαίνεται να κάνει την Ελλάδα τόσο ελκυστική επιλογή για συνταξιοδότηση είναι η καθημερινότητα με το ήπιο κλίμα, τον (σχετικά πιο) αργό ρυθμό ζωής, την επαφή με τη φύση και την αίσθηση κοινότητας που αλλάζουν τον τρόπο που ζει κανείς.

Η Ελλάδα απολαμβάνει πάνω από 300 μέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο ενώ το κόστος ζωής είναι σημαντικά χαμηλότερο από πολλά άλλα μέρη στον κόσμο. Η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από κοινωνική ζωή, κοινότητες φίλων, ομαδικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και έντονο δέσιμο μεταξύ ντόπιων και ξένων.

Καλοκαίρι στην Κεφαλλονιά

«Η Ελλάδα, μικρή αλλά εξαιρετικά ποικιλόμορφη, προσφέρει εύκολες διαδικασίες διαμονής, είτε μέσω άδειας οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου, είτε μέσω Χρυσής Βίζας, είτε μέσω βίζας ψηφιακού νομά. Πέρα από την ομορφιά και το κλίμα της, αυτό που πραγματικά προσφέρει είναι μια πιο ισορροπημένη, ανθρώπινη και πλούσια καθημερινή ζωή, συχνά με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ποιότητα» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα Λίνα Χόρνερ, η οποία μετακόμισε μόνιμα από το Μπόλντερ της Καλιφόρνιας στην Κέρκυρα το 2021.

Οι 10 καλύτερες χώρες στον κόσμο για συνταξιούχους

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των χωρών που αποτελούν τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως για συνταξιούχους με τις υπόλοιπες χώρες να είναι ο Παναμάς (2η θέση), η Κόστα Ρίκα (3η), η Πορτογαλία (4η), το Μεξικό (5η), η Ιταλία (6η), η Γαλλία (7η), η Ισπανία (8η), η Ταϊλάνδη (9η) και η Μαλαισία (10η).

Τι ισχύει για τη Χρυσή Βίζα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το μηνιαίο περιοδικό International Living, οι Έλληνες εφαρμόζουν μια έξυπνη πολιτική σχετικά με την χορήγηση βίζας σε υπηκόους άλλων χωρών, προωθώντας την αγορά ακινήτου με εύκολη και προσιτή σε όλους διαδικασία, ανεξαρτήτως κεφαλαίου και προσωπικής περιουσίας.

Οι Χρυσές Βίζες είναι άδειες διαμονής που βασίζονται σε επενδύσεις, διαρκούν συνήθως πέντε χρόνια, ανανεώνονται, μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμη διαμονή ενώ δεν απαιτούν φυσική παρουσία στο μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Φθινόπωρο στη Μακρινίτσα

Για παράδειγμα, η Ελληνική Χρυσή Βίζα για το 2025 προϋποθέτει ελάχιστη επένδυση €800.000 για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και 32 νησιά με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, ελάχιστη επένδυση €400.000 για όλες τις άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων νησιών, ελάχιστη επένδυση €250.000 για μετατροπή επαγγελματικού ακινήτου σε κατοικία ή αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου ενώ η επένδυση πρέπει να αφορά ένα μόνο ακίνητο, τουλάχιστον 120 τ.μ.

Με τα χρόνια, έγιναν στοχευμένες αλλαγές για να αποτραπεί η αγορά πολλών μικρών ακινήτων σε κεντρικές περιοχές, κάτι που αύξανε τις τιμές και επιβάρυνε τους ντόπιους ενοικιαστές.

Καλοκαίρι στην Πάρο

Πλεονέκτημα επίσης αποτελεί το γεγονός ότι η διαδικασία έχει γίνει πλέον πλήρως ψηφιακή. Όλα μπορούν να ολοκληρωθούν εξ αποστάσεως, και ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να δώσει πληρεξούσιο σε εκπρόσωπο, ώστε εκείνος να αναλάβει την έκδοση ΑΦΜ, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την αγορά ακινήτου, καθώς και την υπογραφή εγγράφων και τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών πριν από την άφιξη του επενδυτή στη χώρα.

(Με πληροφορίες από CNN, InternationalLiving)

