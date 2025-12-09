Για τη ζωή της μετά τη μοιραία νύχτα του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης και τραυματίστηκαν σοβαρά τόσο η ίδια όσο και η Φρόσω Κυριάκου, μίλησε η Μίνα Αρναούτη στον Νίκο Ευαγγελάτο.

Αναφερόμενη στην οικονομική αποζημίωση των 39.000 ευρώ που εκδίκασε πριν από λίγες ημέρες το Εφετείο , καταλογίζοντας στις δύο συνεπιβάτιδες 50% συνυπαιτιότητα στο δυστύχημα με την αιτιολογία ότι «παρότι γνώριζαν πως ο οδηγός τελούσε υπό επήρεια μέθης επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο, για να τις μεταφέρει» η Μίνα Αρναούτη είπε:

Advertisement

Advertisement

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Η μητέρα μου κοιμόταν στο νοσοκομείο δίπλα μου. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Είναι άδικη αυτή η απόφαση. Δεν θέλω χρήματα για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, όμως πώς θα έχω μέλλον αν δεν έχω υγεία; Ζητάω τα νόμιμα και αυτά που δικαιούμαι, θα διεκδικήσω τα δικαιώματά μου και θα πάω στον Άρειο Πάγο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

«Έζησα ένα μαρτύριο, έκανα 17 χειρουργεία. Παρακαλούσα τους διασώστες να μου δώσουν κάτι γιατί δεν άντεχα τον πόνο. Έχω φοβίες και μετατραυματικό στρες, κοιμάμαι και νιώθω ότι δεν έχω οξυγόνο και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Με πιάνουν κρίσεις πανικού με το παραμικρό. Στο τιμόνι ήταν ο Παντελής. Επτά χρόνια μετά το ατύχημα πέρασα ΚΕΠΑ και μου βρήκαν 43% αναπηρία για 2 χρόνια. Το έκριναν προσωρινό. Πώς το έκριναν προσωρινό 7 χρόνια μετά το δυστύχημα;».

«Σημασία έχει το ποσό που βγήκε. Δεν γνωρίζω αν θα στραφεί στην οικογένεια Παντελίδη. Δεν έχουμε επαφή καμία. Ήμουν 5μιση μήνες στο νοσοκομείο, ήρθε ο αδερφός του Παντελή μια φορά και μίλησε με την μητέρα μου. Δεν ήρθε κάποιος να με βρει να με ρωτήσει “τι έγινε;”. Μπορεί οι άνθρωποι να είχαν κακούς συμβούλους γύρω τους, δεν ξέρω που το αποδίδω αυτό».

Η Μίνα Αρναούτη περιέγραψε πώς βίωσε το τροχαίο. «Κανείς δεν είπε στην κατάθεσή τους από τους μάρτυρες ότι ο Παντελής δεν ήταν καλά και ήταν “λιώμα” δεν τρίκλιζε, πήγε σε εκείνο το σπίτι, δεν το λέω λέσχη, και έφυγε κανονικά. Δεν ήξερα πόσο ήπιε ο Παντελής στο μαγαζί, πριν πάμε στο σπίτι. Όταν τελικά πήγαμε στο σπίτι, εμένα και την άλλη κοπέλα ουσιαστικά μας έδιωξαν γιατί όταν χάνονται τόσο μεγάλα ποσά δεν θέλει άλλους γύρω. Νομίζω ο Παντελίδης έχασε 15.000 με 20.000 ευρώ εκείνο το βράδυ».

«Υπήρχαν μάρκες, το ποσό κάπου γράφτηκε δεν έβγαλε χρήματα από πάνω του τότε. Δεν γνωρίζω αν επρόκειτο για στημένο παιχνίδι εναντίον του. Δεν ήξερα κανέναν, ο Παντελής με πήγε εκεί. Μου είπε απλά “πάμε σε σπίτι να παίξουμε πόκερ”, δεν ήξερα ότι παίζονται τόσο μεγάλα ποσά», πρόσθεσε.

«Ήξερα τον Παντελίδη πριν γίνει γνωστός. Ήξερα και τον αδερφό του, δεν τους ήμουν άγνωστη. Πηγαίναμε με έναν φίλο του από το ναυτικό να τον δούμε σε μικρά κέντρα που τραγούδαγε αρχικά, τον στηρίζαμε. Πολλοί έλεγαν “τι δουλειά είχα μαζί του”, όμως τον ήξερα πριν γίνει διάσημος. Ήταν καλό παιδί, απλός άνθρωπος που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Ο κόσμος ταυτίστηκε μαζί του. Εκείνο το βράδυ δεν αντιλήφθηκα όντως αν ήταν μεθυσμένος, γιατί “άντεχε” το ποτό και δεν φαινόταν να έχει πιει πολύ», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Advertisement

Ο γολγοθάς των χειρουργείων

Η Μίνα Αρναούτη πέρασε έναν γολγοθά χειρουργείων. Μετά το τροχαίο, μπήκε στον Ευαγγελισμό με σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά, συντριπτικά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, ανοιχτό κάταγμα στον αγκώνα, στη σπονδυλική στήλη, βαριές θλάσεις. Έμεινε στην εντατική περίπου 40 ημέρες. Τα προβλήματα στον πνεύμονα ήταν τέτοια που υποβλήθηκε και σε νέο χειρουργείο ενώ χρειάστηκε επιπλέον να διασωληνωθεί πάνω από δύο φορές, ενώ μέχρι να βγει από την εντατική είχε υποβληθεί σε μια σειρά άλλων σοβαρών ιατρικών πράξεων όπως στις 9 Μαρτίου του 2016 που τής αφαιρέθηκε και νεκρωτική εστία στο δέρμα.

Τον Απρίλιο του 2016 υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση οστού που έλειπε. Τα προβλήματα και οι επιπλοκές ήταν συνεχείς τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2016, οπότε και βγήκε από το νοσοκομείο μετά από έξι μήνες νοσηλείας, συνεχίζοντας ωστόσο εντατική φαρμακευτική αγωγή. Τον Αύγουστο της ίδια ίδιας χρονιάς νοσηλεύτηκε εκ νέου, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης για αίτιο άμεσα συνδεόμενο με τον βαρύ της τραυματισμό.

Ακολούθησαν φυσικοθεραπείες, νέες νοσηλείες στον Ευαγγελισμό και το ΚΑΤ, όπου μάλιστα υποβλήθηκε και σε νέες επεμβάσεις, τον Μάρτιο του 2017. Νέες επεμβάσεις για αποκατάσταση των καταγμάτων της έκανε και το 2018, ενώ λίγο αργότερα νοσηλεύτηκε και χειρουργήθηκε στο Αττικόν, ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 μπήκε εκ νέου στον Ευαγγελισμό προκειμένου να αφαιρεθεί πρόθεμα στο θώρακα που είχε τοποθετηθεί ήδη από την πρώτη νοσηλεία. Τέσσερα χρόνια μετά το ατύχημα, η κοπέλα εξακολουθούσε να μετρά μόνιμες βλάβες, όπως προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα και βεβαιώσεις που περιελήφθησαν στη δικογραφία.

Advertisement

Σύμφωνα με αυτές τις βεβαιώσεις, οι βλάβες είναι μόνιμες, μη αναστρέψιμες, συνιστούν μόνιμη και διαρκή αναπηρία και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται ίασή τους. Παράλληλα, οι γιατροί εκτιμούν ότι και μελλοντικά η Μίνα Αρναούτη θα χρειαστεί να υποβληθεί σε νέες ορθοπεδικές επεμβάσεις.

Advertisement