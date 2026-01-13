Την έντονη διαφωνία της με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε η Άλμα Λάτα, μητέρα της 20χρονης Κλαούντια, επισημαίνοντας ότι σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών προτεραιότητα παραμένει η δικαίωση των θυμάτων μέσω της Δικαιοσύνης.

Όπως τόνισε, «είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή», ενώ πρόσωπα με ευθύνες εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Κατά την ίδια, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης έχει μετατοπιστεί, την ώρα που το επίκεντρο θα έπρεπε να είναι τα παιδιά που χάθηκαν.

Η κ. Λάτα ανέφερε ότι, ως μάνα, νιώθει τον ίδιο πόνο με τη Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο εκτίμησε πως η παρούσα συγκυρία δεν είναι κατάλληλη για πολιτικές πρωτοβουλίες. «Πρέπει να δώσουμε σκληρό αγώνα στα δικαστήρια. Η ανάκριση δεν έγινε σωστά και αυτό οφείλουμε να το παλέψουμε νομικά», υπογράμμισε. Παράλληλα, εξέφρασε φόβους ότι μια πολιτική κίνηση μπορεί να αξιοποιηθεί από τρίτους, τονίζοντας πως «μόνο όσοι θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο ή να μας διαλύσουν θα ωφεληθούν».

Σύμφωνα με την ίδια, η Μαρία Καρυστιανού θα δεχθεί πιέσεις και επιθέσεις και χρειάζεται να συνεχίσει τον αγώνα μαζί με τους υπόλοιπους γονείς στα δικαστήρια. Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν θα στήριζε ένα κόμμα που θα βασιζόταν αποκλειστικά στον πόνο των συγγενών. «Ο κόσμος ψηφίζει για την καθημερινότητά του, την παιδεία, τον αγροτικό τομέα, τα προβλήματά του. Για να μπεις στην πολιτική πρέπει να έχεις άποψη για όλα, όχι μόνο για τα Τέμπη», είπε.

Η Κλαούντια Λάτα γεννήθηκε στη Λάρισα και είχε αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. Άριστη μαθήτρια, σπούδαζε Ιατρική στα ΣΣΑΣ και βρισκόταν στο μοιραίο τρένο επιστρέφοντας από την Πάτρα. Οι γονείς της της είχαν ζητήσει να σταματήσει για να τη δουν, όμως εκείνη αρνήθηκε για να φτάσει γρηγορότερα.