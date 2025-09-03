Η Πολύαιγος κηρύχθηκε εξ ολοκλήρου ως αρχαιολογικός χώρος, με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), όπως επισημάνθηκε την Τετάρτη (3/9). Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η θεσμική θωράκιση ενός από τα πιο εντυπωσιακά και παρθένα νησιά του Αιγαίου, το οποίο είναι στην Κίμωλο και αποτελεί ταυτόχρονα φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό.

Συγκεκριμένα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων είχε ζητήσει να χαρακτηριστεί όλη η Πολύαιγος ως αρχαιολογικός χώρος, λόγω σημαντικών ευρημάτων όπως το ναυάγιο των κλασικών χρόνων που εντοπίστηκε στις ακτές της. Το αίτημα έγινε δεκτό, ενώ ήδη κάθε οικοδομική δραστηριότητα στο νησί απαιτούσε έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Advertisement

Advertisement

Με τη νέα απόφαση, η Πολύαιγος αποκτά ένα ακόμη ισχυρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, που διασφαλίζει ότι θα παραμείνει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου.

Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε στη σημερινή (3/9) συνεδρίαση του ΚΑΣ, όπου το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη της Πολυαίγου ως αρχαιολογικό χώρο.

Παράλληλα, το ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά για την κήρυξη και της θαλάσσιας περιοχής του Όρμου Συκιάς ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της προστασίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γύρω από το νησί.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην κήρυξη της Πολυαίγου σε Α’ Ζώνη αδόμητη, απολύτου προστασίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες περί σχεδίων τουριστικής εκμετάλλευσης του νησιού, το οποίο είναι ήδη χαρακτηρισμένο ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000.



Αντιδράσεις από Μήλο και Κίμωλο

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο ύστερα από καταγγελία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μήλου, η οποία προειδοποίησε για πιθανές διαδικασίες που θα οδηγούσαν σε δόμηση

Η προοπτική αυτή σήμανε συναγερμό σε τοπικές αρχές και κατοίκους σε Μήλο και Κίμωλο, που αντέδρασαν έντονα υπέρ της διατήρησης του ακατοίκητου και παρθένου χαρακτήρα της Πολυαίγου.

Advertisement

Η Πολύαιγος, με έκταση περίπου 18,1 τ. χλμ., είναι παγκοσμίως γνωστή για την εξωπραγματική ομορφιά της, τα γαλαζοπράσινα νερά, τα λευκά ηφαιστειογενή βράχια, τις παρθένες παραλίες όπου αγκυροβολούν τα γιοτ των ισχυρών και διάσημων του πλανήτη.

Παράλληλα, η Πολύαιγος αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη, όπως η μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus, τα αγριοκάτσικα και το γεράκι Μαυροπετρίτης.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων είχε ζητήσει να χαρακτηριστεί όλη η Πολύαιγος ως αρχαιολογικός χώρος, λόγω σημαντικών ευρημάτων όπως το ναυάγιο των κλασικών χρόνων που εντοπίστηκε στις ακτές της. Το αίτημα έγινε δεκτό, ενώ ήδη κάθε οικοδομική δραστηριότητα στο νησί απαιτούσε έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Advertisement