Η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ξεκίνησε δυναμικά τη θητεία της στην Ελλάδα, με ένα γεμάτο πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας ημέρα της άφιξής της, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2025.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης διοργάνωσε επίσημη δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hyatt της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιχειρηματίες, πολιτικοί, εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής και μέλη της διπλωματικής κοινότητας. Η λαμπερή βραδιά, για την οποία απαιτούνταν επίσημο ένδυμα, ξεκίνησε στις 19:00 με κοκτέιλ υποδοχής, ακολούθησε η τελετή και επίσημο δείπνο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με χορό από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα. Η δεξίωση αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα δώσουν το «παρών» ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.