Δύο 15χρονες διακομίστηκαν τη νύχτα στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η μία εντοπίστηκε σε πάρκο της πόλης ενώ η άλλη μεταφέρθηκε από μπαρ όπου βρισκόταν. Οι υπεύθυνοι της κλινικής ενημμέρωσαν την αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι η μία ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από το σπίτι της, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του πατέρα της.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος καταστήματος διασκέδασης, ο οποίος φέρεται να επέτρεψε την είσοδο και την πώληση αλκοόλ σε ανήλικη.Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες.