Δύσκολες ώρες περνούν οι κάτοικοι της Ηπείρου με την κακοκαιρία Adel να σαρώνει χωριά και οικισμούς. Η περιοχή δοκιμάζεται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν σήμερα ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, θέτοντας τις αρχές σε επιφυλακή.

Στον Δήμο Ζίτσας, κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει τον Βουτσαρά με το Εκκλησοχώρι, καθώς τμήμα της πλαγιάς στο πρανές του δρόμου υποχώρησε, παρασύροντας δέντρα και καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Ο ποταμός Καλαμάς, που διασχίζει την περιοχή, έχει υπερχειλίσει επικίνδυνα, καθώς η κοίτη του δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού, με τη ροή να συμπαρασύρει φερτά υλικά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στη Θεσπρωτία, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα να πλήττουν πολλές περιοχές. Στον Παραπόταμο καταγράφονται σοβαρές ζημιές, καθώς η κακοκαιρία άφησε πίσω της καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες.

Στα Τζουμέρκα, τα νερά εξακολουθούν να κινούνται ορμητικά σε σημεία κοντά σε οικισμούς, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις ή έχουν κλείσει λόγω κατολισθήσεων.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Μετσόβου καταγράφονται κατολισθητικά φαινόμενα, κυρίως στις περιοχές Μεγάλης Γότιστας, Σιτσαινών και Ανηλίου, που χρήζουν άμεσης γεωλογικής έρευνας και μελέτης, όπως δήλωσε στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων η Δήμαρχος Μετσόβου, κα Μαρία-Χριστίνα Αβέρωφ.

Σημειώνεται πως κλειστά παραμένουν σήμερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία σε Αθαμάνιο, Κυψέλη, Παλαιοκάτουνο, Ράμια, Βουλγαρέλι και Μεσούντα, στην περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων.

Στην Αγναντα, στο τμήμα του Πάνω Μαχαλά, το έδαφος έχει υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε σπίτια κυριολεκτικά «κρέμονται στον αέρα», προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και τοπικές αρχές.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, διαμορφώνοντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα στις κατοικίες της περιοχής. Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη, καθώς η αστάθεια του εδάφους παραμένει και υπάρχει φόβος για νέες υποχωρήσεις.

Κλειστά είναι τα σχολεία και στο Δήμου Ζηρού.

Στα Βόρεια Τζουμέρκα, η πρόσβαση σε όλα τα χωριά και τις σταβλικές εγκαταστάσεις έχει αποκατασταθεί, ενώ η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν επανέλθει πλήρως.

Ωστόσο, στα χωρία Πράμαντα, Μιχαλίτσι, Κηπίνα και Χριστούς έχουν υποχωρήσει πρανή κοντά σε κατοικίες, ενώ τρεις γέφυρες—στο ρέμα Ραφτανίτικου στην Πλάκα, στους Χριστούς και η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι—παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται άμεση τεχνική θωράκιση.

Σε όλη την Ήπειρο, συνεργεία των Δήμων, της Περιφέρειας και του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές, ενώ η νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις λόγω του αυξημένου κινδύνου κατολισθήσεων. Ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στην ύπαιθρο πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σε επιφυλακή βρίσκεται και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, με τα συνεργεία να παραμένουν έτοιμα να επέμβουν όπου χρειαστεί.

«Τεράστιες ζημιές»

Ο περιφερειάρχης, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως τα Τζουμέρκα βρίσκονται αντιμέτωπα με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Όπως ανέφερε, οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και τα συνεργεία της περιφέρειας εργάζονται ασταμάτητα για να καθαρίσουν σημεία του οδοστρώματος και να ανοίξουν προσωρινά περάσματα, ώστε η περιοχή να παραμείνει λειτουργική, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι αποτελεί τουριστικό προορισμό για τα Χριστούγεννα.

Σε ό,τι αφορά τα κόστη των αποκαταστάσεων, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης υπολόγισε ότι το συνολικό ποσό θα προσεγγίσει το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς το εύρος των ζημιών είναι εκτεταμένο και απαιτεί άμεσες επεμβάσεις.

