Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής και πάνω από 30.000 νεκρά κοτόπουλα αντίκρισε ο ιδιοκτήτης του πτηνοτροφείου στην περιοχή του Καλπακίου Ιωαννίνων που σαρώθηκε από τον ανεμοστρόβιλο το απόγευμα της Τετάρτης (7/1, σύμφωνα με το epirusgate.gr.

Ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής 3 πτηνοτροφεία με τις μεγαλύτερες καταστροφές να σημειώνονται στο συγκεκριμένο όπου προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οικονομική ζημία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ και ολική απώλεια παραγωγής.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καλπακίου Κώστα Καψάλη, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα όπου εκτρέφονταν 30.000 κοτόπουλα. Ο ισχυρός άνεμος ξήλωσε τις στέγες από 3 κτήρια και στην συνέχεια, κατέρρευσαν οι τοίχοι που καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα.

🌪️Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα με 30.000 κοτόπουλα να είναι νεκρά pic.twitter.com/zVGW0dZ61O January 8, 2026

Γενικότερα, το Καλπάκι και η ευρύτερη περιοχή του Πωγωνίου δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τις εικόνες που καταγράφονται να παραπέμπουν σε φυσική καταστροφή μεγάλης κλίμακας.

(Με πληροφορίες από epirusgate.gr)