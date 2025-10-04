Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, έσωσε μία 76χρονη γυναίκα από τον βίαιο σύζυγό της, όταν περνούσε το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, από γειτονιά της Θερίσσου στο Ηράκλειο και άκουσε ουρλιαχτά, κλάματα και φωνές μέσα από ένα διαμέρισμα. Παράλληλα, ο έντονος θόρυβος από πράγματα που σπάνε, τον προϊδέασε ότι το επεισόδιο που εκτυλισσόταν σε σπίτι έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Κανείς από τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο δρόμο δεν αντιδρούσε, ο αστυνομικός ωστόσο εντόπισε το διαμέρισμα και επενέβη για να δει τι συμβαίνει. Ανοίγοντας την πόρτα, το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ αντίκρισε έναν ηλικιωμένο που κρατούσε ένα πιάτο. Μόλις του αποκάλυψε την ιδιότητά του, ο 82χρονος πήγε να τον σπρώξει, χωρίς αποτέλεσμα.

Advertisement

Advertisement

Λίγο πιο δίπλα, μια 76χρονη γυναίκα, κοιτούσε έντρομη τους δύο άνδρες αλλά φανερά ανακουφισμένη για την παρέμβαση του αστυνομικού, ο οποίος προσπάθησε να ηρεμήσει την άτυχη γυναίκα, ενώ ειδοποίησε συναδέλφους του που έσπευσαν στο σημείο συλλαμβάνοντας τον 82χρονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο εν λόγω άνδρας έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, φέρεται να έχει καταδικαστεί. Φεύγοντας από το σημείο με τη συνοδεία αστυνομικών, ο 82χρονος δεν δίστασε να απειλήσει τη σύζυγό του ότι θα την σκοτώσει.

Την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.