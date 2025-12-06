Για ένα εντελώς ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, το απόγευμα του Σαββάτου στον Μασταμπά, αναφέρει η εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ.

Ενα γεράκι εντοπίστηκε από πελάτες και υπαλλήλους σούπερ μάρκετ, εντός του καταστήματος, σε χώρο που ασφαλώς και δεν είναι συνήθες να βρίσκεται.

Μάλιστα η επιχείρηση απεγκλωβισμού του αρπακτικού κράτησε αρκετή ώρα καθώς το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο αφού το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο.

