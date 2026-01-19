«Τερμάτισε» το αλκοτέστ 43χρονος οδηγός στο Ηράκλειο ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα, χωρίς δίπλωμα και έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με την πορεία του να σταματά όταν έπεσε πάνω σε αστυνομικό όχημα.

Σύμφωνα με το Cretalive, δεν έλαβε υπόψιν σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για να σταματήσει για έλεγχο, παραβίασε απαγορευτικές πινακίδες και κόκκινα φανάρια, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με επικίνδυνους ελιγμούς στην οδό Κονδυλάκη, στη Σμπώκου και άλλους πολυσύχναστους δρόμους και στο τέλος έπεσε πάνω σε αστυνομικό όχημα. Όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης, ενώ όταν του έγινε αλκοτέστ, αυτό «τερμάτισε».

Ο 43χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.

Σε άλλο περιστατικό, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του patris.gr, 40χρονος συνελήφθη το Σάββατο από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσαράς επειδή είχε πάρει αυτοκίνητο με leasing που δεν το επέστρεψε, με αποτέλεσμα να δηλωθεί κλεμμένο, και σε αυτό εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης. Στη συνέχεια, σε έρευνα στο σπίτι του, βρέθηκαν δύο πιστόλια.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.