Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρίσκεται ο γνωστός τράπερ Ivan Greko, ο οποίος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα να επιβαίνει σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς, οι οποίοι σταμάτησαν το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι σε αυτό επέβαιναν τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρισκόταν ο Ivan Greko, καθώς και δύο ακόμη ημεδαποί. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του οχήματος προέκυψε ότι αυτό είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση προσαγωγή των επιβαινόντων. Παράλληλα, κατά τη σωματική έρευνα σε έναν από τους συνεπιβάτες του ΙΧ, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Advertisement

Advertisement

Ο Ivan Greko οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο συγκεκριμένο όχημα και ο ρόλος του στο περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο τράπερ είχε αποφυλακιστεί με ηλεκτρονική επιτήρηση για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις 17/07/2025 έως τις 16/01/2026, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 απόφασης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.