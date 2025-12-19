Αλλαγή θα παρουσιάσει από το Σάββατο ο καιρός μετά από αρκετές ημέρες ηλιοφάνειας, ξεκινώντας από τα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Η νέα εβδομάδα αναμένεται με περισσότερα σύννεφα, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Αιγαίο, ενώ βροχές θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Οι πιο βροχερές ημέρες της εβδομάδας φαίνεται να είναι η Τρίτη και η Τετάρτη, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις.

Χριστουγεννιάτικος στολισμός στη Λάρισα. Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 (EUROKINISSI)

Την ημέρα των Χριστουγέννων προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Από το επόμενο Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει περαιτέρω, φέρνοντας πιο χειμωνιάτικο καιρό. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά αίθριο, με βοριάδες στο Αιγαίο.

Χριστουγεννιάτικη Αθήνα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σήμερα (19/12) ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17°C και στη Θεσσαλονίκη τους 14°C, με τις πρωινές ομίχλες να διαλύονται γρήγορα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)