Βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας (φωτογραφία αρχείου)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σύμφωνα με την πρόβεψη της ΕΜΥ για σήμερα, Δευτέρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Δ.Στερεά, Δ.Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Αν.Στερεά, Εύβοια, Αν.Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.

Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Παρασκευή

Στο βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρειο Ιόνιο και στο βορειοδυτικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο».