Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Τρίτη (17/2), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ.
Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο:
Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Λέσβου – Χίου. Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη:
- στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
- στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
- στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
- στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
- στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ
Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:
- στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
- στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.