Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Τρίτη (17/2), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο:

Advertisement
Advertisement

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Λέσβου – Χίου. Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη:

  • στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
  • στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

  • στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
  • στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.