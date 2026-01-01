Βελτιώνεται σταδιακά από αύριο Παρασκευή ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σημαντικά και να υποχωρεί το ψύχος της Πρωτοχρονιάς αν και η εικόνα θα αλλάξει από το μεσημέρι.

Στην Αττική αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικές νεφώσεις, που από το βράδυ θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου όμως στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία, από -01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Που έρχονται χιόνια

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Την ημέρα των Θεοφανίων, η εικόνα του καιρού θα είναι περισσότερο βροχερή όπου στα δυτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.