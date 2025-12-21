Ήπιος αναμένεται ο καιρός την νέα εβδομάδα με τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία ως την Παρασκευή να διατηρείται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά, σύμφωνα με το μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Χωρίς καιρικά προβλήματα οι μετακινήσεις των εκδρομέων σε στεριά και θάλασσα.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες και λίγες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις.

Advertisement

Advertisement

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς.

Την Δευτέρα τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Θεσσαλία, Σποράδες Εύβοια και στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.