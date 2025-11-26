Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα (26/11) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη ως και την Παρασκευή (28/11) ενώ η κακοκαιρία Adel βάζει σε κόκκινο συναγερμό σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά σήμερα Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

⚠️Έκτακτο δελτίο καιρού ⚠️ 26/11/2025



⛈️ ⚠️ Βροχές – καταιγίδες – Χαλάζι



❄️ Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά



Παρουσίαση : @gsweather



Σκηνοθεσία: @ioanniskastrisios pic.twitter.com/1GwlKpOk6o — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 26, 2025

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ αναφέρει επίσης ότι καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27/11) και την Παρασκευή (28/11) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ #EMY 🔗 https://t.co/qeSsfiYefA



⛈️ Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη χώρα από σήμερα Τρίτη έως και την Παρασκευή 28/11



Ακολουθούμε οδηγίες προστασίας 👉🏻 https://t.co/qEo6aU3bCm pic.twitter.com/WFEXmpBTET — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 25, 2025

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο θα επικοινωνήσει άμεσα με τους δήμους και τις περιφέρειες, ώστε να συγκαλέσουν συναντήσεις Πολιτικής Προστασίας. Θα ενημερώσει επίσης όλους τους αρμόδιους φορείς για τα επερχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα, ώστε να είναι όλοι σε πλήρη ετοιμότητα.

