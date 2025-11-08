Σε πορτοκαλί προειδοποίηση προχώρησε η ΕΜΥ, καθώς οι διαδοχικές κακοκαιρίες που εμφανίζονται σχεδόν όλη τη χώρα θα φέρουν νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Κυριακής (9.11.2025) και μετά.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε μάλιστα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ομως, το έκτακτο δελτίο κάνει λόγο για δυνατές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.



Σε ανάρτησή του πάντως ο πρώην μετεωρόλογος της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε πως ο πρώτος γύρος καταιγίδων πέρασε και έφερε τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής στην Άρτα.



«Το μέτωπο πέρασε από τα δυτικά με τις μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης να συγκεντρώνονται στη δυτική ορεινή Ελλάδα (Ήπειρος–Ιόνιο). Τα Θεοδώριανα Άρτας μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου κατέγραψαν σχεδόν 100 mm σε ένα 24ωρο με βάση τις μετρήσεις του ΕΑΑ/Μeteo – τιμή που επιβεβαιώνει τα φαινόμενα έντονης ορογραφικής βροχής στη δυτική πλευρά της Πίνδου. Σημαντικά ύψη και στις παράκτιες περιοχές Κέρκυρας–Πρέβεζας–Λευκάδας, λόγω παρατεταμένης ροής υγρασίας από το Ιόνιο» σημειώνει.



Κατέληξε αναφέροντας πως: «Εντός της ημέρας η πρώτη διαταραχή θα περάσει ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής περιμένουμε νέο γύρο βροχοπτώσεων».



