Την στιγμή που σε εξέλιξη παραμένουν για τρίτη μέρα αρκετά πύρινα μέτωπα στη χώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι αναμένεται πτώση στην ένταση των ανέμων, σε αρκετές περιοχές, με εξαίρεση το Αιγαίο που παραμένουν τα μελτέμια. Υψηλός θα είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική και 4 ακόμα Περιφέρειες.

Πιο συγκεκριμένα, για σήμερα Πέμπτη (14/8) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Εκεί, αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι.

Advertisement

Advertisement

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα είναι μεταξύ 22 και 34 βαθμών και στα ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Advertisement

Ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Εύβοια, ενώ οι άνεμοι θα βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στρέφονται σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 28.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και στις Κυκλάδες γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων θα σημειωθούν έως το απόγευμα στη Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο τοπικά 6 μποφόρ.

Advertisement

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Advertisement

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Advertisement

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Advertisement

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στη Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ενδέχεται στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη

Αρκετά μεγάλος είναι και για σήμερα Πέμπτη (14/8) ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά.

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σε ισχύ έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης αυξημένων αναγκών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ειδικότερα σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου).