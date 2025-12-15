Στους ίδιους ρυθμούς με την προηγούμενη θα κυλήσει ο καιρός και την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, με κύρια χαρακτηριστικά το κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τις ομίχλες και τους βόρειους ανέμους.

Ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων εξαπλώνεται και πάλι πάνω από τη χώρα μας προστατεύοντάς την από την κακοκαιρία μέχρι και την Παρασκευή, όταν και περιμένουμε αλλαγή του καιρού, με βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπως είπε ο κ. Μαρουσάκης θα πάμε στα Χριστούγεννα με διαδοχικές κακοκαιρίες που θα ξεκινήσουν από το Σαββατοκύριακο και θα πάνε μέχρι το τέλος του έτους. Με χειμωνιάτικο μοτίβο με βροχές και χιόνια δηλαδή θα περάσουμε τις γιορτές.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες σήμερα, ξεκινάμε από πολύ χαμηλές, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα και κάτω από το μηδέν. Σταδιακά, ο υδράργυρος θα ανέβει ωστόσο παρότι θα έχουμε ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν ψηλά μόνο στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας και σε γενικές γραμμές θα είναι χαμηλότερες συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα.

Στην Αττική, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με έντονο κρύο το πρωί και το θερμόμετρο στους 15 βαθμούς προς το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη χρειάζεται προσοχή τόσο σήμερα όσο και τις επόμενες ημέρες καθώς θα σχηματίζονται ομίχλες που θα διαλύονται και δύσκολα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν στον υδράργυρο να ανέβει. Σήμερα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς.

Ο καιρός αναμένεται να χαλάσει το Σαββατοκύριακο και μέχρι τη νέα χρονιά περιμένουμε διαδοχικές κακοκαιρίες με βροχές και κρύο.

«Ο καιρός του Ωμέγα Εμποδιστή»

Ανάρτηση για την εξέλιξη του καιρού έκανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά γράφει:

Με τον Ωμέγα εμποδιστή να κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα, θα κυλήσει και η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.

Μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές.

Έτσι, λοιπόν, από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται.

Νοτιότερα, παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου.

Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις και βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην περιοχή του Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από τις προμεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.