Με ήπια, σχεδόν καλοκαιρινά χαρακτηριστικά κυλά ο καιρός σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό, ενώ στα νότια ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από αύριο, Δευτέρα, η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο, με τον υδράργυρο να φτάνει σταδιακά ακόμη και τους 31-32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όταν και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα νότια της χώρας ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και σταδιακά από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 27, στη Θεσσαλία και τη Στερεά έως 29 βαθμούς, στην Πελοπόννησο έως 28, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει επίσης τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Εκεί, τις θερμές ώρες της ημέρας, δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, ακόμη και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς.

Την Τρίτη 12 Μαΐου το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο θερμό. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανές τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 και πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και στα ανατολικά ηπειρωτικά μπορεί να φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη 13 Μαΐου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στα βόρεια και τα ανατολικά, χωρίς όμως να επιστρέφει σε ψυχρότερα επίπεδα.

Την Πέμπτη 14 Μαΐου, σύμφωνα με την προοπτική της ΕΜΥ όπως μεταδίδεται σε διαθέσιμα δελτία, αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις στο Αιγαίο με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος, με νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, ενώ η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή.

Συνολικά, η νέα εβδομάδα ξεκινά με διάθεση Μαΐου αλλά και αίσθηση πρώιμου καλοκαιριού: αρκετός ήλιος, άνοδος της θερμοκρασίας, τοπική αστάθεια κυρίως στα βόρεια και ορεινά, καθώς και διαστήματα με αφρικανική σκόνη κυρίως στα νότια.