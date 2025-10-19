Βροχερές θα είναι οι επόμενες ημέρες με το σκηνικό του καιρού να φέρνει ισχυρές καταιγίδες οι οποίες σε κάποιες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα έντονες.

Από το απόγευμα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα θα ενταθούν, καθώς αναμένονται καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο και Πελοπόννησο. Η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή αύριο Δευτέρα και στο νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά οι βροχές μέχρι στιγμής σήμερα είναι ποτιστικές. Την Τρίτη θα υπάρξει μια μικρή βελτίωση, ενώ Τετάρτη και Πέμπτη αναμένεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ουσιαστικά τη χώρα θα επηρεάσει ο «καιρός του ανάποδου Π».

Στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει: «Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια. Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη – από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (“καιρός του ανάποδου Π ” ).

Η δορυφορική αποτύπωση του καιρού το πρωί της Κυριακής 19-10-2025 με τις ισχυρές καταιγίδες να αναπτύσσονται κινούμεννες ανατολικότερα. Η κορυφή του Cb ανοιχτά του Ιονίου , έχει ξεπεράσει την τροπόπαυση και ξεπερνά τα 10km σε ύψος. pic.twitter.com/3h0PbkAT2P — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 19, 2025

Βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου), ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής».

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε ανάρτηση με την δορυφορική αποτύπωση του καιρού το πρωί της Κυριακής και πώς κινούνται οι καταιγίδες.

Τη Δευτέρα

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά.

Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Η ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμοόυς Κελσίου.

Την Τετάρτη

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

Την Πέμπτη

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.

