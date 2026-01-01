Το 2026 ξεκίνησε με τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα, με τη σημερινή ημέρα να θεωρείται η πιο παγωμένη του φετινού χειμώνα.

Σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας οι θερμοκρασίες έπεσαν ακόμη και στους -13 και -14 βαθμούς, ενώ στην Κοζάνη καταγράφηκαν -8 και στη Γαλατινή -12. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για παγετό σήμερα, κυρίως το πρωί και το βράδυ, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα βόρεια.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, από αύριο Παρασκευή ο καιρός αρχίζει να μαλακώνει, με άνοδο της θερμοκρασίας και στροφή των ανέμων σε νοτιάδες.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά καλός στα δυτικά και τα βόρεια, με λίγες νεφώσεις. Νωρίς το πρωί, σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και ανατολική Χαλκιδική θα υπάρξουν σύντομα αυξημένα σύννεφα, με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγα σύννεφα που κατά τόπους θα πυκνώσουν, φέρνοντας τοπικές βροχές. Στα βόρεια θα πέσει και χιονόνερο, ενώ στα ορεινά και σε κάποια ημιορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού, εκτός από την Κρήτη όπου θα συνεχιστούν έως το βράδυ.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και αρκετά δυνατοί, κυρίως στο Αιγαίο, αλλά από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή σε όλη τη χώρα, με μικρή επιπλέον πτώση στα νότια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 5–6 βαθμούς, ενώ στα νότια και στα νησιά θα φτάσει έως 13–14 βαθμούς.

🎯 "ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΟΝΙ"

✅Μπορεί η γνωστή παροιμία να λέει πως «το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι», όμως στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως –όπως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας– θα ισχύσει το ακριβώς αντίθετο. Ο… pic.twitter.com/xVP0XBjuYs — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 1, 2026

Παγετός θα υπάρχει το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στα βόρεια.

Advertisement

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350 – 400 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία από τα βόρεια εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή 02-01-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Στα λευκά ❄️ ντύθηκε και Τήνο κομμάτι της Τήνου και συγκεκριμένα το χωριό Αρνάδος Τήνου



Φώτο : Anna Raviolos pic.twitter.com/SNNCe4ckc2 Advertisement January 1, 2026

Βίντεο από την ώρα της πυκνής ❄️ χιονοπτώσεις στην Μύρινα της Λήμνου τα ξημερώματα .



Βίντεο : Βίκυ Τσιόλα pic.twitter.com/Cvx82bz0qn — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά.

Advertisement

Ο τετράποδος φίλος μας απολαμβάνει το χιόνι στο λιμάνι της Λήμνου



Φώτο : Luiza Mecaj pic.twitter.com/uCMUnq4pBI — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Χιονίζει ❄️ στην πόλη της Ξάνθης αυτή την ώρα



Βίντεο : XanthiNea pic.twitter.com/r2IdkGv8bx — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 31, 2025

Θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

«Άσπρη» μέρα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Ενώ «το έστρωσε» στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος που λόγω χιονόπτωσης είχε κλείσει από το ύψος του τελεφερίκ. Στην Πάρνηθα, η χιονόπτωση το απόγευμα δημιούργησε ολισθηρότητα στους δρόμους, με αποτέλεσμα η λεωφόρος Πάρνηθας από το ύψος του τελεφερίκ να παραμένει κλειστή για όλα τα οχήματα.

Advertisement

Εικόνα στα λευκά δίνουν η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Λήμνος. Στη Λέσβο έχει χιονίσει λίγο σε Βατούσα Χίδηρα και Βαφειό.

Στα λευκά έχουν «ντυθεί» ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, καθώς από το πρωί χιονίζει στα χωριά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και σε περιοχές του Δήμου Ερέτριας.

Τα χιονοδρομικά κέντρα Πισοδερίου Φλώρινας και Καλαβρύτων γέμισαν από επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, που απόλαυσαν σκι και βόλτες στις χιονισμένες πίστες.

Advertisement

Στα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν χαμηλές, κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

❄️ Πυκνή χιονόπτωση στην Πεντέλη από τα 500μ



Βίντεο : Θοδωρής Αμπαριώτης pic.twitter.com/hAD5aBs5C0 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 31, 2025

Στα λευκά ❄️ντύθηκε και το όμορφο νησί της



Βίντεο: Savvas Nomikos pic.twitter.com/01EjdtukRi — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά τόπους, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Τις επόμενες ημέρες εν αναμονή πιο ισχυρών χιονοπτώσεων με βάση τις μετεωρολογικές προγνώσεις αναμένεται να ανοίξει και η μεγάλη πίστα και να υποδεχθεί τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.