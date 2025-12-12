Νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την χώρα πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για βροχές κυρίως στα δυτικά και ενδεχομένως στα κεντρικά τμήματα της χώρας, σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν καλό καιρό έως τις 16 Δεκεμβρίου, ωστόσο από τις 17-18 Δεκεμβρίου, ένα βαθύ χαμηλό σύστημα ενδέχεται να κινηθεί από την κεντρική Μεσόγειο προς την Ελλάδα, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες για βροχές και κακοκαιρία στα δυτικά τμήματα.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Σήμερα Παρασκευή (12/12)

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο Ιόνιο, το Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Σάββατο (13/12)

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή (14/12)

Advertisement

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα (15/12)

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Advertisement

Τρίτη (16/12)

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Advertisement