Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Πιο αναλυτικά:

– Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς – Πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη 31/12

– Τις βραδινές ώρες της Τρίτης 30/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

– Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ- ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

– Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

🚂👨‍✈️🎅🏻🎁🎟️XΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ !

✅Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα προγνωστικά. Ακολουθούν πιστά τις ….ράγες του "Πολικού Εξπρές" !!! 😀

✅Δείτε την εξέλιξη των φαινομένων και των θερμοκρασιών στη περιοχή μας για το επόμενο τεραήμερο .

✅Περισσότερα στα Δελτία του Στάρ

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 30, 2025

– Οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

– Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

(Με πληροφορίες από meteo.gr)