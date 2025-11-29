Με τη φράση «Ενας Δεκέμβρης απ΄τα παλιά» ο Θοδωρής Κολυδας μάς προϊδεάζει για τον καιρό που έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα, τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα ενώ ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος.

Όπως αναφέρει στο κείμενό του, η χώρα μπαίνει σε περίοδο αυξημένου υετού, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές, με πιθανότητα για διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν ακραία φαινόμενα, αλλά μια σταθερά υγρή περίοδο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, με τη Μεσόγειο να τροφοδοτεί συστηματικά την περιοχή με υγρασία και το Αιγαίο να δέχεται τα εντονότερα περάσματα.

«Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα»

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδα

ΕΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΛΙΑ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΕΤΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (1-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

✅Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα .

