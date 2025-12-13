Άκρως ανοιξιάτικο παραμένει το σκηνικό του καιρού τις τελευταίες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα, οι ήπιες αυτές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν και το επόμενο διάστημα, ενώ προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, γύρω στις 20 Δεκεμβρίου, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχοπτώσεων.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «ο αντικυκλώνας που καλύπτει την περιοχή μας λειτουργεί ανασταλτικά στον σχηματισμό νεφών και δεν φαίνεται να εξασθενεί εύκολα ή πλήρως». Ωστόσο, όπως σημειώνει, προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας «παρουσιάζει ενδείξεις υποχώρησης, γεγονός που θα μπορούσε να φέρει κάποιες βροχές».

Σε ό,τι αφορά τον καιρό των Χριστουγέννων, ο κ. Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, «δεν διαφαίνεται κάποια αξιόλογη μεταβολή, όπως έντονο κρύο ή χιονοπτώσεις, κατά την εορταστική περίοδο από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου».

Αντίθετα, όλα δείχνουν πως θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες. «Ο αντικυκλώνας φαίνεται να ενισχύεται εκ νέου εκείνες τις ημέρες, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ήπιο καιρό», προσθέτει ο μετεωρολόγος, διευκρινίζοντας ότι η τελική εικόνα για τα Χριστούγεννα θα αποσαφηνιστεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η ανάρτηση του κ. Τσατραφύλλια:

