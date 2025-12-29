Άκρως χειμερινός θα είναι ο καιρός τόσο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όσο και ανήμερα, καθώς οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν σημαντική πτώση, τουλάχιστον 4-5 βαθμούς κάτω από την μέση κλιματική τιμή, σε μια κατάσταση που ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας χαρακτηρίζει ως «σκανδιναβικό ψύχος».

Όπως εξήγησε ο Θοδωρής Κολυδάς, οι θερμοκρασίες τις μέρες της Πρωτοχρονιάς θα είναι όπως πρέπει, δηλαδή άκρως χειμερινές. Στην ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι το σκηνικό των ημερών θα θυμίζει χειμώνα.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα επικρατήσει κρύο, με θερμοκρασίες περίπου 4-5 βαθμούς κάτω από την μέση κλιματική τιμή. «Τίποτα το ακραίο», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αντίθετα, πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική εικόνα για την εποχή, όπως θα έπρεπε να είναι ο καιρός στο γύρισμα του χρόνου. Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς προβλήματα καιρικά, με συνθήκες που δεν θα δυσκολέψουν τις μετακινήσεις ή τις εορταστικές δραστηριότητες», τονίζει.

«Σκανδιναβικό ψύχος» την Πρωτοχρονιά

Κάποιοι κάτοικοι στην Αττική θα δουν χιόνι τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια να κάνει λόγο για «σκανδιναβικό ψύχος» στο φινάλε του 2025.

«Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά ( παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα “βοηθήσουν” για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς. Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει “ήλιος με δόντια”!

Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και “μαλακώνει” ο καιρός», αναφέρει ο Γ. Τσατραφύλλιας.