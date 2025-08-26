Δέκα λεπτά πριν από τις δύο τα ξημερώματα της Τρίτης κάτοικος τής Καισαριανής κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων επί της οδού Ρήγα Φεραίου είδε όπλα και πυρομαχικά. Κλιμάκιο των πυροτεχνουργών της Αστυνομίας έσπευσε στο σημείο και άδειασε με προσοχή τον κάδο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν:

2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι, 1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό, 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου, διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm, διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του β΄ παγκοσμίου πολέμου, 3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο, ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson β΄ παγκοσμίου πολέμου, διάφορες φυσιγγιοθήκες, κλείστρα από διάφορα όπλα β΄ παγκοσμίου πολέμου, κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου, 2 σιδερογροθιές, 1 ζευγάρι χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλομπ, διάφορα εξαρτήματα όπλων και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Advertisement

Advertisement