Ήχησε το 112 πριν λίγο στην περιφέρεια της Ροδόπης λόγω της κακοκαιρίας.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», προειδοποιεί η Πολιτική Προστασία.

Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο νωρίτερα σε περιοχές της περιφέρεις της Ροδόπης, Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο τις μεσημεριανές ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει και περιορισμένη ορατότητα.

Εκτιμάται πως τα χιλιοστά της βροχής που έπεσε ξεπερνούν τα 60. Πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Μελέτη και Ήφαιστος του Δήμου Κομοτηνής, καθώς έχουν φουσκώσει τα παρακείμενα ποτάμια Τραύος και Βοζβόζης, αντίστοιχα, με τους αρμοδίους να είναι στα σημεία και να έχουν ενημερώσει για πορτοκαλί συναγερμό.

Σύμφωνα με το meteo.gr, το Δραγάτι Ροδόπης είναι στην τέταρτη θέση με τις περιοχές στις οποίες έχει πέσει το μεγαλύτερο ύψος νερού μέχρι τις πέντε το απόγευμα με 82 mm.