Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε από το πρωί της Πέμπτης περιοχές της χώρας, με τη Θράκη και την Εύβοια να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Ισχυροί άνεμοι, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Πλημμυρικά φαινόμενα στον Έβρο – Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο

Στον νομό Έβρου, οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με το e-evros.gr, διακόπηκε η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην περιοχή της Νίψας. Αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν και στον οικισμό Απαλού, όπου όμβρια ύδατα κάλυψαν δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε ο εγκλωβισμός μαθητών στο δημοτικό σχολείο του Απαλού, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους, σύμφωνα με το pameevro.gr. Η περιοχή έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, από το απόγευμα της Κυριακής αυξάνονται οι πιθανότητες για πολύ έντονη χιονόπτωση στον Έβρο, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα.

Σοβαρές ζημιές από μπουρίνι και χαλάζι στο Αλιβέρι Ευβοίας

Την ίδια ώρα, ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το μεσημέρι της Πέμπτης το Αλιβέρι Ευβοίας, με έντονο μπουρίνι και σφοδρή χαλαζόπτωση να προκαλούν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρα σε χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ, προκαλώντας ζημιές τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με το evima.gr, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι καταστροφές χαρακτηρίζονται σημαντικές και απαιτούν άμεση αποκατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέα προβλήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας SAR 312, προκειμένου να συνδράμουν όπου χρειαστεί.