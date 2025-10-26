Η κυριακάτικη επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, σε έναν μονόλογο με λόγια σταράτα και ειλικρινή. Μέρες γιορτινές, από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι την 28η Οκτωβρίου, με δοξολογίες και παρελάσεις, αλλά με πολίτες δυσαρεστημένους και θυμωμένους για ένα σωρό γεγονότα της καθημερινότητας τους, όπως αποτυπώνεται και σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γιατί μπορεί Κυβέρνηση και ΝΔ να κρατούν την πρωτιά με διαφορά από την ανύπαρκτη αντιπολίτευση, αλλά τα άλλα ευρήματα δεν είναι καθόλου θετικά, όπως περιγράφονται στο βίντεο. Επίσης ο Τέρενς Κουίκ κάνει και μία έκκληση που αφορά τις μαθητικές παρελάσεις.

Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ. Η εθνική επέτειος φέτος με πολίτες θυμωμένους – ΒΙΝΤΕΟ

Η κυριακάτικη επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, σε έναν μονόλογο με λόγια σταράτα και ειλικρινή. Μέρες γιορτινές, από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι την 28η Οκτωβρίου, με δοξολογίες και παρελάσεις, αλλά με πολίτες δυσαρεστημένους και θυμωμένους για ένα σωρό γεγονότα της καθημερινότητας τους, όπως αποτυπώνεται και σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γιατί μπορεί Κυβέρνηση και ΝΔ να κρατούν την πρωτιά με διαφορά από την ανύπαρκτη αντιπολίτευση, αλλά τα άλλα ευρήματα δεν είναι καθόλου θετικά, όπως περιγράφονται στο βίντεο. Επίσης ο Τέρενς Κουίκ κάνει και μία έκκληση που αφορά τις μαθητικές παρελάσεις.