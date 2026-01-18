Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στη νεά άνοδο του πληθωρισμού, στην ακρίβεια που συνεχίζει να θεριεύει, στα δις του πλεονάσματος και υπερπλεονάσματος που δεν βλέπουν οι πολίτες, στις πολιτικές Θάτσερ που παρήλθαν πριν από δεκατίες και στο κρίσιμο ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες στο Μαξίμου.

Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ – Οι εποχές της Θάτσερ πέρασαν – Αγρότες χρειαζόμαστε στην Ελλάδα και μετά τη Μercosur – ΒΙΝΤΕΟ

Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στη νεά άνοδο του πληθωρισμού, στην ακρίβεια που συνεχίζει να θεριεύει, στα δις του πλεονάσματος και υπερπλεονάσματος που δεν βλέπουν οι πολίτες, στις πολιτικές Θάτσερ που παρήλθαν πριν από δεκατίες και στο κρίσιμο ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες στο Μαξίμου.