Μια κουβέντα για τα ναρκωτικά σπάνια μένει… κουβέντα. Ειδικά όταν προέρχεται από έναν πολιτικό με ισχυρή δημόσια παρουσία – και ακόμη περισσότερο όταν περιγράφεται ως «καταπληκτική εμπειρία». Ο Γιάνης Βαρουφάκης, σε εμφάνισή του στο podcast της Γάιας Μερκούρη (PHASMA), μίλησε ανοιχτά για χρήση ecstasy στο παρελθόν και για την προτίμησή του στην κάνναβη, προκαλώντας την οργισμένη, επιθετική αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στο Χ, επιτέθηκε στον Βαρουφάκη με εξαιρετικά σκληρή φρασεολογία, κάνοντας λόγο για «ανευθυνότητα» και χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «δυνητικά θανατηφόρες», με βασικό επιχείρημα τον κίνδυνο μίμησης από νέους. Στην ανάρτηση τον αποκαλεί Καραγκιόζη και ανεύθυνο, ενώ θέτει το ερώτημα αν θα έχει «ευθύνη» ο Βαρουφάκης εάν κάποιος πάθει βλάβη ή πεθάνει επειδή επηρεάστηκε από όσα άκουσε.

Πίσω από το ύφος, ο πυρήνας της παρέμβασης Γεωργιάδη είναι σαφής: στον δρόμο δεν ξέρεις τι παίρνεις και το «αθώο» αφήγημα μπορεί να λειτουργήσει ως διαφήμιση, έστω και άθελά του.

Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει… https://t.co/T4arHO0R4A January 6, 2026

Τι είπε ο Βαρουφάκης – και γιατί θεωρήθηκε «προώθηση»

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας στο ΕΚΠΑ ανέφερε ότι έχει δοκιμάσει ecstasy μία φορά, το 1989 στο Σίδνεϊ, το οποίο χαρακτήρισε «καταπληκτική εμπειρία» – μέχρι που, όπως είπε, ακολούθησαν έντονοι πονοκέφαλοι/ημικρανίες και «υπέφερε» για ημέρες, γι’ αυτό και δεν ξαναπήρε. Στην ίδια συζήτηση είπε ότι βρίσκει «πιο ευχάριστο» το «απλό χόρτο», προσθέτοντας ότι πλέον δεν βρίσκει/«δεν του δίνουν».

Το πρόβλημα –για τους επικριτές του– δεν ήταν μόνο η αναφορά στην παλιά χρήση, αλλά ο τόνος. Ιδίως όταν μιλά ένας άνθρωπος που θεωρείται πρότυπο από μερίδα νεότερων.

Γιατί το ecstasy δεν είναι «αστείο»: η πραγματικότητα της MDMA στην Ευρώπη

Το ecstasy (MDMA) συνδέεται με οξέα περιστατικά (υπερθερμία, αφυδάτωση, καρδιαγγειακές επιπλοκές κ.ά.), ενώ οι κίνδυνοι αυξάνονται όταν υπάρχει άγνωστη καθαρότητα/νοθεία ή συνδυασμός με άλλες ουσίες. Στο European Drug Report 2025 επισημαίνεται ότι η MDMA εμφανίζεται σε σχετικά μικρό ποσοστό των θανάτων από χρήση ναρκωτικών στις περισσότερες χώρες, όμως παραμένει ουσία με πραγματικό ρίσκο – και με έντονες διαφοροποιήσεις ανά χώρα και συνθήκες χρήσης.

Με άλλα λόγια: το ότι δεν είναι «η πιο συχνή αιτία» δεν την κάνει ακίνδυνη. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που προσπάθησε να αναδείξει ο Άδωνις Γεωργιάδης, έστω και με αυτή την σφοδρή σκληρή επίθεση. Υπουργός υγείας, είναι εξάλλου…

«Χόρτο», νόμος και πραγματικότητα: άλλο η ιατρική κάνναβη, άλλο η recreational χρήση

Στην Ελλάδα υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για φαρμακευτική κάνναβη (παραγωγή/τελικά προϊόντα για ιατρικούς σκοπούς), όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η ψυχαγωγική χρήση είναι «ελεύθερη υπόθεση». Έτσι, όταν δημόσια πρόσωπα μιλούν για «ολλανδικό τσιγάρο» ή περιγράφουν την κάνναβη ως «πιο ευχάριστη», η κουβέντα ακουμπά αναπόφευκτα και τη σύγχυση που υπάρχει στην κοινωνία για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και τι “απλώς γίνεται”.

Και εδώ είναι που η αντιπαράθεση αποκτά ουσία (και ξεφεύγει από το beef):

Οι πολιτικοί δεν μιλούν ως “ιδιώτες”. Το βάρος της επιρροής τους είναι πραγματικό.

Η ειλικρίνεια για το παρελθόν μπορεί να ανοίξει μια χρήσιμη συζήτηση (π.χ. πρόληψη, εξάρτηση, harm reduction), αλλά όταν ντύνεται με ατάκες «καταπληκτικής εμπειρίας» κινδυνεύει να λειτουργήσει σαν έμμεσο promo.

Και κάπως έτσι, μια συζήτηση που θα μπορούσε να καταλήξει σε ενημέρωση για κινδύνους, εξάρτηση και πρόληψη, κατέληξε σε ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής πόλωσης, με το ecstasy και το «χόρτο» να παίζουν τον ρόλο του φυτιλιού.

