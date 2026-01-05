Ο Γιάνης Βαρουφάκης προχώρησε σε αποκαλύψεις όσον αφορά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη και παραδέχτηκε ότι εάν έπρεπε να κάνει ένα «ολλανδικό τσιγάρο» με κάποιο πολιτικό πρόσωπο, αυτή θα ήταν η Άνγκελα Μέρκελ, γιατί πολύ απλά θα ήθελε να την δει «μαστουρωμένη».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ότι έχει πάρει μια φορά στην ζωή του ecstasy, αλλά και ότι προτιμάει το χόρτο διότι είναι πιο ευχάριστο. Αρχικά, με αφορμή ερώτηση για το αν έχει πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε: «Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Βαρουφάκης.

Ο πρόεδρος του «ΜέΡΑ25» παραδέχτηκε ότι το χόρτο ήταν πολύ πιο ευχάριστο για εκείνον αν και πλέον δεν βρίσκει πια, διότι δεν του προσφέρει κανένας. Σε επόμενη ερώτηση, ο πρώην υπουργός Οικονομικων κλήθηκε να επιλέξει έναν εκ των Άνγκελα Μέρκελ, Αλέξη Τσίπρα, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη για να καπνίσει «ολλανδικό τσιγάρο».

«Άνγκελα! Το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο χαρακτήρας σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Με την Μέρκελ θα είχε ενδιαφέρον», είπε αστειευόμενος ο Γ. Βαρουφάκης.

Σε ερώτηση για το εαν θα έδινε συμβουλές στην κόρη του για τη χρήση ουσιών, ο πρώην υπουργός Οικονομικών απάντησε «καταρχάς η κόρη μου δεν επιδέχεται συμβουλών από μένα. Τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να τη συμβουλεύσω. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά μην κάνεις κάτι, θα το κάνουν. Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση». Παράλληλα, ο Γ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι μετανιώνει για πολλά πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν, προσθέτοντας πως εάν όμως δεν τα είχε κάνει, δεν θα ήταν αυτός που είναι τώρα.