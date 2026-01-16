Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το ΜέΡΑ25, που ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (16.01.2026), ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης έλαβε κλήση για να παραστεί σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, μετά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά και τη χρήση ecstasy.

Το ΜέΡΑ25 αντέδρασε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους για την επίδοση κλήσης στον Γιάνη Βαρουφάκη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις δηλώσεις του σχετικά με τα ναρκωτικά και τη χρήση ecstasy, κάνοντας λόγο για «πολιτική δίωξη» και «αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας». Όπως καταγγέλλει το κόμμα, το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, αστυνομικοί εμφανίστηκαν στην οικία του γραμματέα του ΜέΡΑ25 για να του επιδώσουν κλήση σε προκαταρκτική εξέταση, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα.

Advertisement

Advertisement

Στην ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 σημειώνει ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με τις δημόσιες δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη περί χρήσης ecstasy στο παρελθόν και τις θέσεις του για την ανάγκη νέας πολιτικής στα ναρκωτικά, βασισμένης σε σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Το κόμμα καταγγέλλει «σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου» και χαρακτηρίζει την επίδοση της κλήσης ως «ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950». Κάνει μάλιστα λόγο για στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη από «κυβερνητικούς και φιλοκυβερνητικούς κύκλους», υποστηρίζοντας ότι η δίωξη παραβιάζει το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης.

«Ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΜέΡΑ25, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις και τους δημοκρατικούς πολίτες να αντιταχθούν σε πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, παραπέμπουν σε ανασύσταση αστυνομικού κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών, ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25, μιλώντας στο podcast «Phasma», προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις και ανέφερε μεταξύ άλλων πως στο παρελθόν είχε κάνει χρήση ecstasy, ενώ δήλωσε πως προτιμά το χόρτο, το οποίο χαρακτήρισε «πιο ευχάριστο». Η αναφορά του κ. Βαρουφάκη αφορούσε περιστατικό που συνέβη 37 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1989, στο εξωτερικό. «Εχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα» είπε.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη σε προκαταρκτική εξέταση, μας επαναφέρει στα χρόνια της εθνικοφροσύνης

Ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950 έγινε πράξη. Μετά από σχετικές εκκλήσεις, συνοδευόμενες από ύβρεις, που έκανε επί μία εβδομάδα η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης και η οργουελιανή «Ομάδα Αλήθειας», και μετά από δημοσιογραφικές διαρροές εισαγγελικών ενεργειών, το πρωί της Παρασκευής 16/1 η αστυνομία εμφανίστηκε στο σπίτι του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη για να του επιδώσει κλήση σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της… Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Η εμφάνιση αστυνομίας σε σπίτι πολιτικού αρχηγού προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις «δια υπόθεσή του» παραπέμπει στα χειρότερα χρόνια της εθνικοφροσύνης και αποτελεί αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχαρβαλώσει κάθε έννοια κράτους δικαίου. Σε νομικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό ότι ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 καλείται «να δώσει εξηγήσεις» επί ανύπαρκτου ποινικού αδικήματος, αφού ουδέν αναγράφεται στην κλήση. Σε πολιτικό πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της άποψης για θέματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Advertisement

Στο ΜέΡΑ25 είμαστε ξεκάθαροι: ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε. Ο γραμματέας μας καλείται να απολογηθεί γιατί σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά θερίζουν και απειλούν τη ζωή των νέων ανθρώπων, όπου η κοκαΐνη κάνει θραύση στην καλή κοινωνία χωρίς τον παραμικρό έλεγχο και τα λαϊκά παιδιά οδηγούνται στη φυλακή για μικροποσότητες, αυτός επέλεξε να πει την αλήθεια. Να κάνει δηλαδή αυτό που επιτάσσουν όλες οι σύγχρονες έρευνες αναφορικά με την εξάρτηση.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη και κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να υψώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή την πρακτική που αντιστοιχεί σε απόπειρα ανασύστασης του αστυνομικού κράτους, από το οποίο η ελληνική κοινωνία χρειάστηκε δεκαετίες δημοκρατικών αγώνων για να απαλλαγεί.

Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια απέναντι στους χωροφύλακες της “Μητσοτάκης Α.Ε.”».

Advertisement