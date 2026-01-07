Η Δίωξη Ναρκωτικών έστειλε σήμερα (7/1) το πρωί στον εισαγγελέα το βίντεο μιας συνέντευξης του Γιάνη Βαρουφάκη, στην οποία μιλά ανοιχτά για εμπειρίες του με ναρκωτικές ουσίες στο παρελθόν.

Στη συνέντευξη, που έδωσε στο podcast της Γαίας Μερκούρη, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 παραδέχτηκε ότι έχει δοκιμάσει ουσίες, αναφέροντας πως είχε πάρει ecstasy μία φορά το 1989 στο Σίδνεϊ. Περιέγραψε την εμπειρία ως ευχάριστη εκείνη τη στιγμή, αλλά με έντονες παρενέργειες τις επόμενες ημέρες, γεγονός που τον έκανε να μην το επαναλάβει.

«Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα» είπε χαρακτηριστικά. «Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale («δεν έχω κάνει τζούρα»). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς».

«Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης: «Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Ο εισαγγελέας θα εξετάσει το υλικό για να διαπιστώσει αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα και, εφόσον χρειαστεί, θα ξεκινήσει προανακριτική έρευνα.