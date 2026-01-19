Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και αιχμές για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης εξαπολύει ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, με ανάρτηση στο Facebook, τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, με αφορμή την κλήση του σε προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών.

Σε υπόμνημα που απευθύνει προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο κ. Βαρουφάκης κάνει λόγο για «ένα ακόμη πλήγμα στη Δικαιοσύνη», υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή του εντάσσεται σε μια δεκαετή, οργανωμένη «δολοφονία χαρακτήρα» σε βάρος του από πολιτικούς αντιπάλους και «χειραγωγούμενα δημοσιογραφικά κέντρα».

Όπως αναφέρει, η κλήση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, η οποία του επιδόθηκε στις 16 Ιανουαρίου, προηγήθηκε από διαρροές στον Τύπο για τον σχηματισμό δικογραφίας, γεγονός που –κατά τον ίδιο– ενισχύει τους ισχυρισμούς του περί πολιτικής σκοπιμότητας. Υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του σε συνέντευξη διαστρεβλώθηκαν συκοφαντικά και ότι δεν στοιχειοθετείται η παραμικρή υπόνοια τέλεσης ποινικά κολάσιμης πράξης.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 επικαλείται ρητά το άρθρο 14 του Συντάγματος και τη σχετική διάταξη του νόμου 4139/2013, σύμφωνα με την οποία δεν συνιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώμης ή επιστημονικής κρίσης για τα ναρκωτικά, τονίζοντας ότι η κλήση του συνιστά απόπειρα ποινικοποίησης της ελεύθερης έκφρασης και του δημόσιου διαλόγου.

Στο ίδιο υπόμνημα σημειώνει ότι, θεωρώντας πως «τόσο η αλήθεια όσο και η νομική επιστήμη παρέλκουν», δεν ζήτησε αντίγραφα της δικογραφίας ούτε προθεσμία για παροχή εξηγήσεων, εκφράζοντας «βαρύτατη ανησυχία» για τη διολίσθηση, όπως λέει, προς την κατάχρηση εξουσίας.